Herinneringsmunt voor veteranen Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – De lokale Veteranendag in Uithoorn kon ook dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft burgemeester Pieter Heiliegers de veteranen van de gemeente Uithoorn een tastbare herinnering gestuurd. Een herinnering in de vorm van een munt, een zogenoemde ‘challenge coin’.

Burgemeester Heiliegers: ,”Het is ontzettend spijtig dat ook dit jaar de lokale Veteranendag niet door kon gaan. Dat is namelijk het moment waarop ik, namens de hele gemeente, onze grootste waardering kan uitspreken voor alle getoonde inzet en moed. En ook het moment dat onze veteranen met elkaar herinneringen op kunnen halen. Om de dag niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, wilde ik graag wat bijzonders doen. Naast een kaart heb ik daarom ook de herinneringsmunt opgestuurd naar onze veteranen. Deze is speciaal ontworpen voor hen.”

De burgemeester hoopt en gaat er stiekem ook van uit dat hij volgend jaar alle veteranen weer persoonlijk kan ontmoeten. ,”Daar kijk ik enorm naar uit.”