Hennep en wapens in bedrijf aangetroffen

Aalsmeer – Op maandag 1 april heeft de politie naar leiding van een gehouden onderzoek een inval gedaan bij een bedrijf aan de Aalsmeerderweg. In het bedrijf troffen de agenten een grote hoeveelheid hennepplanten aan. Verder zo’n 400 stekken en ongeveer 50 zakken met toppen van hennepplanten.

Ook zijn twee vuurwapens met een ruime voorraad minutie in beslag genomen. Op dinsdag 2 april is de controle voortgezet en is ook nog eens behoorlijk veel contant geld aangetroffen.

Er zijn vijf verdachten aangehouden, waaronder een 33-jarige inwoner, twee mannen van 48 en 54 jaar uit Abcoude, een 58-jarige man uit Diemen en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Het bedrijfspand is met onmiddellijke ingang op last van de burgemeester gesloten voor enkele maanden.