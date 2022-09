Help wilde bijen met insectenhotels

Regio – Veel wilde bijensoorten worden bedreigd in hun voortbestaan. Door nestgelegenheid en bloemen aan te bieden, help je ze een handje. Doe dit eenvoudig met een insectenhotel, omringd door vaste planten. Zo vergroot je de biodiversiteit en je tuin ziet er ook nog eens extra leuk uit.

Kant-en-klaar of zelfgemaakt

Wilde bijen leven solitair. Ze zoeken in hun eentje stuifmeel en nectar en maken zelf een nest voor hun eieren. Bovengronds nestelende bijen help je door een of meerdere insectenhotels op te hangen. Deze koop je kant-en-klaar in de winkel, of je gaat zelf aan de slag. Een nestblok van steen of hout maak je eenvoudig door er gaatjes met verschillende diameters in te boren. Ook bundels met holle stengels van bijvoorbeeld bamboe of riet, dienen goed als wilde bijenhotel. Van insectenhotels in allerlei vormen en maten staan ook volop ideeën op internet.

Nectar- en pollenmenu

Wilde bijen hebben een klein vliegbereik. Daarom is het belangrijk dat in de directe omgeving voldoende bloemen staan. Wilde bijen zijn dol op vaste planten, waaronder lavendel (Lavandula), korenbloem (Centaurea), lupine (Lupinus), zonneoog (Heliopsis), marjolein (Origanum), blauwe knoop (Succisa) en longkruid (Pulmonaria). Kies voor vaste planten met verschillende bloeiperiodes: de eerste wilde bijen verschijnen namelijk al in maart, terwijl de laatste nog in oktober vliegen. Zo staan jaar in jaar uit voldoende nectar en pollen op het menu. Varieer naar hartenlust en maak van je tuin een paradijs voor wilde bijen.

Wist je dat…

Een insectenhotel met de opening naar het zuiden het meest effectief is? Bijen warmen graag op in de zon. Alleen wilde bijenvrouwtjes een kleine angel hebben, maar zelden steken? Sommige wilde bijen alleen bepaalde plantensoorten of -families bezoeken (specialisten), andere minder kieskeurig zijn (generalisten) en de meeste daartussenin zitten?

Kijk voor meer inspiratie en tips over vaste planten op www.perennialpower.nl.

Foto: iVerde ‘Perennial Power’