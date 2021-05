Help Boerenvreugd vergroenen: Sponsor (deel) zonnepaneel

Aalsmeer – Stichting Kinderboerderij Aalsmeer wil Boerenvreugd graag vergroenen. Het bestuur heeft daarom besloten om zonnepanelen op het dak van de boerentas te laten plaatsen. Het dak is groot genoeg voor veertig zonnepanelen. Deze hoeveelheid is voldoende om de gehele stroombehoefte van de boerderij af te dekken.

Energie Aalsmeer

Het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd vindt het belangrijk om een project als dit lokaal aan te besteden. Meerdere offertes zijn aangevraagd waarbij Energie Aalsmeer uit de bus kwam als leverancier die kinderboerderij Boerenvreugd ontzorgt en het bestuur bovendien goed inzicht heeft gegeven in wat ervoor nodig is om verantwoord zonnepanelen te installeren. Het stichtingsbestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in deze Aalsmeerse samenwerking.

Sponsors gezocht

Om een en ander mede te bekostigen is de kinderboerderij op zoek naar sponsors. Boerenvreugd zou het fantastisch vinden wanneer de vele bezoekers en ook zeker andere bewoners en bedrijven uit Aalsmeer en omstreken (delen van) de panelen willen sponsoren. Een paneel is opgedeeld in 30 deelpanelen. De kosten voor een deelpaneel zijn 15 euro. Meedoen kan als persoon, bedrijf, straat, buurt en/of vriendengroep. Boerenvreugd hoopt op deze manier een deel of misschien wel het gehele project gefinancierd te krijgen. Wilt u als particulier of bedrijf meedoen aan dit mooie project, dan kunt u per mail via zonnepanelen@boerenvreugd.nl aangeven hoeveel delen u wilt sponsoren. Geef ook aan of u uw naam danwel bedrijfsnaam op het sponsorbord wilt hebben. Op het bord komen alle sponsors te staan die het plaatsen van de zonnepanelen mede mogelijk hebben gemaakt.

Officiële ingebruikname

Bij de officiële inwerkingstelling van het zonnedak zal er een feestelijk tintje worden gegeven aan de ingebruikname van de zonnepanelen en de onthulling van het sponsorbord. Een datum voor dit officiële moment is nog niet bekend, maar als deze er is krijgen de sponsors uiteraard een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.