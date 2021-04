Heleen van Haaften verlaat het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Jarenlang was Heleen van Haaften de drijvende kracht achter de kunstexposities van KCA in het Oude Raadhuis, een megaklus die ze met hart en ziel en onnoemelijk veel vrije tijd aanpakte, gedreven door haar liefde voor beeldende kunst. Het waren exposities van zowel landelijk bekende kunstenaars als de eigen ‘Amazing Amateurs’, met vernieuwend én traditioneel werk, schilderijen, beelden, fototentoonstellingen, alle kunstvormen kwamen langs.

Toen Heleen haar intrede bij KCA deed, was er al een grote groep vrijwilligers gevormd, waar zij met haar werkgroep Beeldende Kunst op terug kon vallen. Dus, kon de werkgroep zich concentreren op de artistieke invulling, het werven van exposanten, inrichten van tentoonstellingen, organiseren van openingen en alles wat daarbij komt kijken.

Meteen voorzitter

In 2014 staat Heleen van Haaften voor het eerst vermeld in de adreslijst van KCA. Zij is meteen voorzitter van de Kunstcommissie, waarvan op dat moment ook Annelie Klein Sprokkelhorst, Miep Maarse en Jan Daalman deel uitmaken, een uitgelezen viertal dat goed thuis is in de kunstwereld. Zij zijn meteen aan de slag gegaan en in de zomer van 2014 hebben zij met de derde editie van Amazing Amateurs een traditie kunnen voortzetten, die tot op de huidige dag veel kijkers trekt.

Zo’n 40 exposities

Sindsdien zijn er, met de onmisbare steun van de vele kunstminnende vrijwilligers, door Heleen en haar werkgroep niet minder dan veertig smaakmakende exposities op de kaart gezet. Een van de eerste is aan het begin van het seizoen 2015-2016 letterlijk: ‘een oog-, oor- en tongstrelend avontuur’. Jacky Sleper toont dan haar visuele reisverhalen over China, Mexico en India. Met de hulp van keukenmeester Kok weet zij niet alleen de pupillen van het oog, maar ook de papillen van de tong te prikkelen en te activeren. Maar, ook KCA kan er niet omheen, wat begint met een ochtendontbijt, eindigt met een laatste avondmaal. Net voordat de coronacrisis toeslaat, is begin 2020 de thematentoonstelling ‘Aan tafel’ te beleven: omringd door schilderijen zijn grote gedekte tafels te zien en is er een High Tea geïntegreerd in de tentoonstelling.

Alles dicht

Het moedeloos makende jaar is begonnen. Aanpassen aan de coronaregels, een ‘intelligente lockdown’. Een volledige sluiting, een openstelling onder beperkende voorwaarden, een beetje open, dan weer een volledige lockdown. Een kiertje open gaan, een digitale uitweg zoeken. Dat is bijna niet vol te houden. Precies op de laatste dag van de expositie ‘De mens, de naakte waarheid’, op 15 maart 2020, gaat alles dicht. Cafés en restaurants moeten onmiddellijk om 18.00 uur de gasten eruit zetten en de deuren sluiten. In het Oude Raadhuis is dan, zes weken lang, de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam getoond. Als dát niet symbolisch is, als dát niet de diepere betekenis is die kunst kan tonen?

Beeldententoonstelling in buitenruimte

Heleen gaat vanaf dat moment dus ‘on line’. De Amazing Amateurs zijn te zien op YouTube. De tekeningen van Elsbeth Gorter met de titel ‘Aalsmeer in coronatijd’ zijn mogelijk gemaakt door blogger. Vervolgers tonen de Amazing Amateurs hun kunst in de winkeletalages, een samenwerking met het Cultuurpunt Aalsmeer. Dan weer kan het Oude Raadhuis voor de tentoonstelling weer even open, op afspraak en met met mondkapjes, alweer heel symbolisch, met het thema ‘Contradictions’ (tegenstellingen). Daarna kan er echt niks meer. De geplande expositie ‘Toekomst, kunst uit de regio’ is helemaal ingericht maar kan niet opengaan. Voorbereidingen gaan wel door; zo werkt KCA mee aan een beeldententoonstelling in de buitenruimte waaronder de tuin van het Oude Raadhuis.

Afscheid

Ook voor Heleen verandert er deze maand iets belangrijks. Zij gaat haar woonplek aan de Uiterweg verlaten en verhuizen naar buiten de gemeente Aalsmeer. Helaas moest zij besluiten haar taak neer te leggen en aan een opvolger over te dragen. Voor haar geen Oude Raadhuis meer. Jammer, jammer, maar begrijpelijk. Heleen kan met trots terugzien op de tientallen vaak baanbrekende exposities van beeldende kunst die hier anders nooit te zien zouden zijn geweest. KCA, maar vooral kunstminnend Aalsmeer, is haar hiervoor ontzettend veel dank verschuldigd.

Het bestuur KCA bedankt haar, mede namens alle collega’s van KCA en wenst haar een goede toekomst. Helaas kan het gewenste en verdiende afscheid nu in deze coronatijd niet gevierd worden. Dat gaat zeker wel gebeuren zodra het Oude Raadhuis open is, samen met ‘haar’ kunstenaars en zo veel mogelijk kunstliefhebbers die van Heleen’s exposities in het Oude Raadhuis hebben genoten.

Foto: Heleen van Haaften (links) met jong kunsttalent. Eigen foto KCA