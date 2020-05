Harmen aan het werk in het Seringenpark

Aalsmeer – Op 30 april vond de officiële ondertekening plaats van het contract met de gemeente waardoor de Werkgroep Behoud Seringenpark de aansturing van het beheer en onderhoud van het park op zich nam. De Right to Challenge gaf hen de mogelijkheid om deze overeenkomst met de gemeente aan te gaan.

Donderdag 7 mei tekende Harmen Colijn de onderhoudsovereenkomst waarmee hij als hovenier het park onder zijn hoede neemt. Voor de werkgroep is het van belang dat er een vakbekwaam hovenier met ervaring en kennis van zaken op intensieve wijze het werk uitvoert. Er is gekozen voor een Aalsmeerse hovenier die voor een periode van twee jaar deze klus op zich neemt. Na die periode zal worden gekeken hoe de samenwerking is verlopen en of het een vervolg krijgt.

Waardevol monument

Harmen ziet het als een eer om Aalsmeers mooiste park te mogen onderhouden en te zorgen dat het een waardevol gemeentelijk monument is en blijft. Vanaf nu zult u hem met zijn gele maaimachine regelmatig in het park zien en ook de perken en seringen krijgen zijn volle aandacht.

Kale dijk

Wie nu het park bezoekt ziet nog de laatste seringen bloeien en vraagt zich misschien af hoe die kale dijk bij de Molenvliet er uit gaat zien. Voor de versteviging en verbreding van de dijk was er veel werk nodig, maar nu is het zover dat het talud ingezaaid kan worden met een wilde bloemen zaadmengsel. Pas in het najaar worden dan de vakken met struiken en bomen beplant. Landschapsarchitect Adams heeft de plannen klaar liggen. Gekozen is voor een lichte beplanting met onder andere meidoorns.

‘Sleetjespaden’

Ook is er rekening gehouden met ‘sleetjespaden’. Want, mocht er weer eens sneeuw vallen dan is de dijk een heerlijke plek om vanaf te glijden. Maar ook zonder slee is iedere bezoeker het hele jaar door welkom in dit unieke park.