Hannah start voor 3 goede doelen statiegeldactie

Aalsmeer – Hannah Fokkema, afgelopen schooljaar kinderburgemeester in Aalsmeer en Kudelstaart, is vrijdag een statiegeldactie gestart. Haar statiegeldton staat bij de vestiging van Deen aan het Molenpad in het Centrum. De opbrengst van de actie gaat naar drie goede doelen die Hannah zelf heeft uitgekozen.



Als kinderburgemeester heeft de 10-jarige Hannah uit Kudelstaart de slogan: ‘Alleen wij samen kunnen zorgen voor een fijne gemeente Aalsmeer!’ Op 27 juni wordt Hannah als kinderburgemeester opgevolgd door Berber Veldkamp. Nu haar werk als kinderburgemeester er bijna op zit, wil Hannah graag nog veel langer iets goeds blijven doen. En niet alleen voor Aalsmeer, Kudelstaart en de rest van Nederland, maar voor de hele wereld.



Hannah koos voor de goede doelen ‘Sam& voor alle kinderen’, ‘Jantje Beton’ en ‘Kika’. ‘Sam& voor alle kinderen’ is er voor alle kinderen van nul tot eenentwintig jaar die opgroeien in armere gezinnen, ‘Jantje Beton’ zet zich in voor meer speelplekken voor kinderen en ‘Kika’ werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker. Hannah heeft haar slogan dan ook veranderd in: ‘Alleen wij samen zorgen voor een fijne wereld voor iedereen!’



Iedereen kan Hannah helpen met haar actie door het statiegeldbonnetje in de ton naast de statiegeldautomaat te doen in plaats van de bon in te leveren aan de kassa. De opbrengst van de bonnen gaat direct naar de goede doelen.



De statiegeldton staat minimaal zes maanden bij supermarkt Deen. “Wij werken graag mee aan een actie voor zulke mooie doelen”, zegt Brigit Schouten, vestigingsmanager van Deen Aalsmeer. “Zeker als die wordt bedacht door de kinderburgemeester.”