Handen uit de mouwen op de kinderboerderij

Aalsmeer – Diverse activiteiten vonden vrijdag 9 en zaterdag 10 maart op de actiedagen van NLdoet. Overal in Nederland worden klusjes opgeknapt door vrijwilligers van bedrijven en verenigingen. In Aalsmeer is gewandeld en zijn pannenkoeken gebakken in Ons Tweede Thuis en zijn de handen uit de mouwen gestoken op de kinderboerderij. Boerenvreugd viert dit jaar haar 25-jarig jubileum en wil dit feestje natuurlijk ‘opgeruimd’ vieren. Vrijwilligers werden gevraagd voor het opknappen van de speeltuin, het vernieuwen van het wandelpad en onder andere voor het bouwen van een beschutting rond de hokken van de konijnen.

Vernieuwing stolp

Momenteel wordt ook de stolp onder handen genomen. Deze centrale boerderij is nu helemaal leeg, maar de vrijwillgers van de kinderboerderij gaan de komende weken verder met de herinrichting. De muren gaan geschilderd worden, er komt een nieuwe leeshoek, de inforuimte over konijnen en cavia’s krijgt een andere plek en er komt een speelboerderij met leuke boerderij-huisjes en -diertjes. Verder worden her en der zitjes gecreëerd waar bezoekers even kunnen gaan zitten.

Vrolijk Paasfeest

De eerstvolgende activiteit voor bezoekers is overigens op tweede Paasdag, maandag 2 april, van 10.00 tot 13.00 uur. Het gaat weer een heel vrolijk Paasfeest worden voor kinderen op Boerenvreugd. Onder andere staat een eierbingo op het programma. De jongste bezoekers kunnen hun bingokaart vol krijgen door op zoek te gaan naar eieren met dierenplaatjes. Een volle kaart levert een lekkere beloning op. In de verwarmde tent kan geknutseld worden.

Foto: www.kicksfotos.nl. Vrijwilligers in actie tijdens NLdoet op de kinderboerderij.