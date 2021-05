HandbalNL League: Winst Greenpark in Volendam

Aalsmeer – De laatste wedstrijd in de HandbalNL League stond zaterdagavond 29 mei op het programma voor Greenpark Aalsmeer. De handballers speelden tegen en in Volendam. Uiteraard was Greenpark erop gebrand ook deze laatste wedstrijd te winnen. De plaats in de finale (best of three) is weliswaar verzilverd, maar met een overwinning afsluiten geeft toch een beter gevoel. Er is voor geknokt, Volendam was een geduchte tegenstander, maar uiteindelijk pakte Aalsmeer de winst met 23 punten tegen 20 voor Volendam (rust 9-10 voor Greenpark).

Niet juichend terug uit Volendam kwam Heren 2 van Greenpark. De mannen van Aalsmeer namen het in een andere zaal in dezelfde hal op tegen Volendam 2. Greenpark Aalsmeer verloor helaas met 31-26 (rust 15-13).

Tegenstander van Aalsmeer in de finale is Kembit Lions. Het team uit Sittard had zaterdagavond Bevo als tegenstander. Er werd een solide wedstrijd gespeeld, die Kembit Lions wist te winnen met 30-26 (rust 14-13).

Beide finale teams hebben dus de competitie afgesloten met winst. Op nu naar de best of three, die in drie weekenden gespeeld gaat worden. Te beginnen op 5/6 juni, daarna 12/13 juni en 19/20 juni. Zo goed als zeker kunnen deze wedstrijden om het landskampioenschap met (beperkt) publiek gespeeld worden.