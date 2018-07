Handbal: GreenPark Tigers komen eraan!

Aalsmeer – Achttien jaar is FIQAS sponsor geweest van handbalvereniging Aalsmeer. Begin dit seizoen gaf het softwarebedrijf aan een streep te willen zetten door de samenwerking. In deze lange periode van sponsoring zag directeur Rob Geleijn het eerste herenteam liefst zes keer kampioen van Nederland worden. De hoogste eer dit seizoen ziet hij vast als een mooi afscheidscadeau. Het bestuur van de handbalvereniging is op zoek gegaan naar een nieuwe sponsor en deze is gevonden bij de buren van thuishal de Bloemhof. Handballend Nederland opgelet: De GreenPark Tigers komen eraan!

Vereniging Greenpark Management heeft zich namelijk sinds 18 juli voor drie jaar als sponsor verbonden aan handbalvereniging Aalsmeer. Overigens niet te verwarren met Greenpark Aalsmeer waarvan de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn aandeelhouders zijn.

Toegankelijker maken

Vereniging Greenpark Management, belangenbehartiger van industriegebied Green Park Aalsmeer, zet op deze manier Aalsmeer in een sportief daglicht. Onderdeel van de sponsoring is onder andere ook om de omwonenden meer te betrekken bij de handbalvereniging. Daarnaast vindt Greenpark Management sport voor de jeugd heel belangrijk en zij wil dan ook handbal toegankelijker maken voor de jeugd van Aalsmeer en omgeving. Daarbij is de thuishaven van de handbalvereniging bij uitstek een mooie locatie om bijvoorbeeld sportdagen te organiseren.

Maatschappelijk belang

Vereniging Greenpark Management bestaat uit een aantal bedrijven die gevestigd is op industriegebied Green Park Aalsmeer. De vereniging behartigt de belangen van dit gebied. Innovatie, efficiëntie en het behoud van natuur zijn drie belangrijke begrippen waar de vereniging veel aandacht aan schenkt. Ook de buurt is een belangrijk onderdeel. Door deze sponsorovereenkomst kan de handbalvereniging op het gebied van sport een groot maatschappelijke belang vervullen voor de omwonenden van Green Park.

Aalsmeer en handbal

Het huidige logo wordt aangepast naar GreenPark Tigers en dit zal op de teamkleding komen te staan. Het bestuur van handbalvereniging Aalsmeer is zeer verheugd dat Vereniging Greenpark Management het vertrouwen heeft in de ambities van de club. De nieuwe sponsor kan zich verheugen op enthousiaste handballers, trainers en begeleiders die graag als GreenPark Tigers kampioensschalen binnen willen halen! In ieder geval zijn allen voornemens onder de nieuwe naam handbal en de gemeente Aalsmeer nog meer op de kaart te zetten.

Foto: Een dankbare en trotse voorzitter Mike (Multi) van der Laarse, Rob Geleijn (directeur FIQAS Software en 18 jaar hoofd sponsor geweest) en John Celie, voorzitter Green Park Management vereniging, de nieuwe hoofdsponsor van de Handbal vereniging. De nieuwe naam wordt Green Park Tigers.