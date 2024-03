Handballers Green Park HC2 kampioen

Aalsmeer – De handballers van Green Park HC2 waren een paar wedstrijden geleden al niet meer in te halen, dus zaterdag de laatste thuiswedstrijd winnen is dan de kers op de taart! Spelen tegen Zaanstreek GC1. Het was een sportieve wedstrijd, waarin alle invallers van het afgelopen seizoen ook meededen. Na een kwartier spelen stond het 9–5 voor Aalsmeer. Het was even wennen om de meiden van Zaanstreek te verdedigen, maar die speelden goed, dus het moest wel. De stand in de rust was 15–11, nog steeds vier punten voorsprong. HC2 kreeg in de wedstrijd wel drie penalty’s tegen, maar niet voor te grove overtredingen. De scheidsrechter hield beide teams kort, wat zorgde voor een leuke wedstrijd. De eindstand was 27–20. Dus toch nog iets verder uitgelopen, de wedstrijd gewonnen én kampioen. Uiteraard is een feestje gevierd om dit mooie resultaat te vieren.