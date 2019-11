Handballer Samir van Greenpark in Oranjeselectie

Aalsmeer – Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 16 spelers opgenomen in zijn handbalselectie voor de trainingsstage van 27 tot en met 30 december. Tijdens deze trainingsstage speelt de ploeg een vierlandentoernooi ter voorbereiding op het EK in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk, dat plaatsvindt van 9 tot en met 26 januari. De ploeg, die actief is in Roemenië, is samengesteld zonder spelers uit de Bundesliga. In deze competitie worden het laatste weekend van december nog wedstrijden gespeeld. De definitieve selectie voor het EK wordt op een later moment gepubliceerd. Eén van de geselecteerde handballers is Samir Benghanem van Greenpark Aalsmeer.

Op 28 en 29 december komt hij in het Oranjeherenteam in actie in Boekarest. Naast het thuisland Roemenië en Nederland nemen Algerije en Macedonië deel aan het vierlandentoernooi. Tijdens het toernooi wordt er op 28 december om 17.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld tegen Roemenië. Ook Algerije en Macedonië spelen tegen elkaar, om 15.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaars van beide wedstrijden spelen op 29 december om 17.00 uur (Nederlandse tijd) om de eerste plaats. De wedstrijd om de derde plaats start om 15.00 uur (Nederlandse tijd) en gaat tussen de verliezende landen van de dag ervoor.

BeNe League ronde dertien

Uiteraard zijn het bestuur en de handballers van Greenpark Aalsmeer bijzonder trots dat ‘hun’ Samir geselecteerd is voor het Oranje-team. Vanavond, zaterdag 30 november, komt hij in actie voor zijn eigen club. Heren 1 van Greenpark speelt in de dertiende ronde van de BeNe League thuis in De Bloemhof tegen HC Visé BM. De wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 19.15 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Heren 2 naar Limburg

Heren 2 van Greenpark Aalsmeer vertrekt vandaag (30 november) naar Limburg om het op te nemen tegen OCI Lions. Er gaat een supportersbus mee, misschien is er nog plaats! Aanvang van de wedstrijd is 19.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl (Samir Benghanem).