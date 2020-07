Handbaldames Legmeervogels naar Hoofdklasse

Uithoorn – Na het plotselinge beëindigen van de handbalcompetitie zijn de handbaldames van Legmeervogels weer gestart met trainen. Dat is ook noodzakelijk want omdat de dames een uitstekende tweede helft van de zaalcompetitie aan het draaien waren en op een gedeelde 1e plaats stonden in de 1e klasse zijn ze gepromoveerd naar de Hoofdklasse. In de Hoofdklasse E zal het door TopConnect gesponsorde team het vooral op gaan nemen tegen verenigingen uit de regio Den Haag en Rotterdam zoals Hellas, DWS, Feyenoord, Ventura, Westlandia,

Maar ook oude bekende tegenstanders als Aalsmeer en DSOV zijn ingedeeld in deze poule.

Er zal dan ook flink gereisd moeten worden om de wedstrijden op dit moeilijkere niveau te gaan spelen, het zou fijn zijn als hiervoor een sponsor in de vorm van een personenvervoer busje gevonden kan worden. Het team bestaat uit een mix van gezellige meiden die door hard te werken en het vooral erg leuk met elkaar te hebben dit resultaat hebben bereikt. De teamspirit is dan ook de voornaamste oorzaak van dit succes. Het zal een moeilijk seizoen gaan worden en de selectie is vrij smal, een aantal versterkingen zouden dan ook welkom zijn. De dames (tussen 20 en 30 jaar) zullen je met open armen ontvangen en op je gemak stellen. Dus wil je op niveau handballen én het gezellig hebben dan ben je welkom om eens vrijblijvend mee te trainen en te kijken of je het leuk vindt.

Op het ogenblik wordt een korte zomerstop gehouden, maar vanaf half augustus gaan ze weer door met trainen op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 20:00 uur.