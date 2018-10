Handbal: Winst Dames, verlies Heren in Servië

Aalsmeer – Dames 1 van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer speelde zaterdag 6 oktober thuis in De Bloemhof tegen HV Bentelo. Voortvarend werd gestart en al snel stond Aalsmeer op een best ruime voorsprong. Daarna kwam ook Bentelo op stoom en wist diverse keren te scoren. Aalsmeer echter ook, de dames waren niet van plan de winst uit handen te geven. De ruststand was 15-12 voor Aalsmeer.

Ook de tweede helft werd er fanatiek gespeeld en over en weer werden er doelpunten gemaakt. Aalsmeer wist echter vaker de keepster van Bentelo te passeren. Greenpark juichend het thuisveld af met 26-19 winst op HV Bentelo. Doelpunten-knaller voor Aalsmeer was deze wedstrijd Nadie Klaver. Liefst negen keer gooide zij de bal in het net van de tegenstander.

Bekerwedstrijd

Aanstaande dinsdag 9 oktober speelt Dames 1 van Greenpark de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. Westsite komt op bezoek in De Bloemhof aan de Hornweg. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is in hal 2. Bezoekers en supporters zijn van harte welkom.

Europacup handbal

Heren 1 van Greenpark Aalsmeer was dit weekend afgereisd naar Servië voor de eerste wedstrijd in de Europacup. Tegenstander zaterdagavond 6 oktober was HC Vojvodina. De teams waren aan elkaar gewaagd, maar het was Vojvodina die vaker tot scoren wist te komen. De ruststand was 18-10 voor Vojvodina.

Voor Aalsmeer zaak om in de tweede helft te gaan knallen om te proberen op gelijke hoogte of liever winst te komen. Aalsmeer speelde inderdaad een betere tweede helft, maar wist niet langszij te komen. HC Vojvodina was toch een maatje te groot. Eindstand: 29-21.

De reactie van Aalsmeer na afloop: “We hebben de tweede helft beter gespeeld, maar Vojvodina was gewoon een klasse beter. Niets op aan te merken.”

Foto: www.kicksfotos.nl. Dames 1 van Greenpark in actie tegen Bentelo.