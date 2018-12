Handbal: Winst Heren 1, nipt verlies Dames 1

Aalsmeer – Zowel Heren 1 als Dames 1 van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag 15 december thuis in De Bloemhof. Heren 1 wachtte de dertiende wedstrijd in de BeNe League tegen Quintus. Dames 1 kreeg in de eerste divisie het sterke BFC op bezoek.

De Aalsmeerse handbal-heren gingen gemotiveerd van start en wisten al snel op een behoorlijke voorsprong te komen. Quintus bood weerstand, maar leek een maatje te klein voor het goed spelende Greenpark. De rust gingen de ploegen in met 21-9 voor Aalsmeer. In de tweede helft kwam Quintus meer in het spel en kwam terug. Echter de winst heeft Aalsmeer niet uit handen gegeven. ‘Dikke’ winst voor Greenpark met 37-23. De meeste doelpunten zijn gemaakt door Robin (8), gevolgd door Nils en Samir (elk 5).

Dames 1 van Greenpark speelde na de Heren 1 tegen BFC. De beide teams waren aan elkaar gewaagd, maar het was de gastploeg die met winst de kleedkamer voor de rust kon gaan opzoeken (12-14). Een stand die ook een spannende tweede helft voorspelde. En dat werd het zeker. De Aalsmeerse handbalsters gingen er weer vol tegen aan, evenals BFC. Het publiek zag de beide teams regelmatig scoren. Ze zaten elkaar op de hielen, maar het was uiteindelijk BFC dat de winst mee naar huis mocht nemen. Eindstand 25-28. Verlies dus voor de dames van Greenpark Aalsmeer, maar met opgeheven hoofd. Prima gespeeld!

Aalsmeer 2 tegen Volendam

Op zondag 16 december kon opnieuw genoten worden van handbal op niveau in De Bloemhof. Heren 2 van Greenpark kreeg ‘concurrent’ Volendam op bezoek en deze ploegen zijn echt aan elkaar gewaagd. De eindstand bevestigt dit: 22-21 voor Aalsmeer! De handballers hebben nu vrij, de competitie gaat in januari weer verder.

Foto: www.kicksfotos.nl