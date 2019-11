Handbal: Winst Heren 1 en 2 Greenpark!

Aalsmeer – Het was een goed weekend voor de handballers van Greenpark Aalsmeer. Op zaterdag 16 november vertrok Heren 1 naar Haacht in België om het op te nemen tegen Atomia. Aalsmeer wist deze elfde ronde in de BeNe League te winnen met 32-26. Topscorer was Samir Benghanem met 9 treffers. Terug in de bus naar Aalsmeer kon dubbel gejuicht worden, toen de handballers te horen kregen dat Houten met 28-31 verloren had in België van Hasselt. Door de eigen winst en het verlies van Houten is Greenpark Aalsmeer een stapje hoger op de ranglijst gekomen. Aanstaande zaterdag 23 november treffen Aalsmeer en Houten elkaar in de twaalfde ronde van de BeNe League. Opnieuw een uitwedstrijd voor de handballers van Greenpark, die aanvangt om 19.00 uur.

Heren 2 verslaat koploper

Heren 2 van Greenpark Aalsmeer speelde zondag 17 november thuis in De Bloemhof tegen koploper E&O uit Emmen. Het werd een super spannend duel waarin de beide teams aan elkaar gewaagd waren. Het was echter Aalsmeer dat iets meer de overhand had en de rust inging met 16-13 voorsprong. De tweede helft leek E&O terug te komen, maar Heren 2 van Greenpark zette een tandje bij en wist uiteindelijk overtuigend te winnen met 34-23. En hiermee ‘trakteerde’ Aalsmeer E&O op de eerste nederlaag van het seizoen in deze eredivisie. Aanstaande zaterdag 23 november komt de nummer drie, Hellas, op bezoek bij Heren 2 van Greenpark. Deze, vast ook heel spannende, wedstrijd in De Bloemhof begint om 20.45 uur.

Top weekend voor Greenpark

“Emmen hard onderuit” en “Aalsmeer overklast koploper E&O” waren koppen in divers handbalnieuws. Dat de vreugde bij Greenpark groot was, behoeft geen betoog. En dit handbalweekend kon helemaal niet meer stuk nadat ook Heren 3 winst had weten te boeken en Jongens A het team van Feyenoord wist te ‘kloppen’ met liefst 41-21.

Foto’s: www.kicksfotos.nl