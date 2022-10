Handbal: Winst Green Park na thriller tegen Lions

Aalsmeer – De handbal heren van Green Park Aalsmeer hebben in de eigen Bloemhof afgelopen zaterdag 8 oktober goede zaken gedaan. Kembit Lions was de tegenstander en beide teams zijn al een aantal jaren bijzonder aan elkaar gewaagd. Wie zou er dit keer winnen: De kampioen van de BeNe League (Kembit Lions) of landskampioen Green Park Aalsmeer? Het werd een heel spannende ‘pot’, zeker de tweede helft was een thriller. Aalsmeer wist op voorsprong te komen en te blijven. De rust gingen de teams in met 16-13 voor Green Park.

De eerste tien minuten van de tweede helft was het Lions dat het heft in handen nam en het verschil wegwerkte tot zelfs een 20-20 gelijke stand. Green Park herstelde dankzij een slimme wissel. Er werd over en weer gescoord en lange tijd ging de stand nagenoeg gelijk op. In het staartje van de wedstrijd wist Aalsmeer weer iets uit te lopen, gaf deze winst niet meer uit handen en pakte de overwinning: 32-29.

Grote vreugde bij Green Park dat nu weer koploper is in de BeNe League met 12 punten. Op twee Sporting Pelt en op drie Bocholt met elk ook 12 punten. Kembit Lions zakt door dit verlies van plek één naar plaats vier met 11 punten.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aanstaand weekend is er geen BeNe League. Speelronde acht is op zaterdag 22 oktober. Green Park Aalsmeer krijgt Vise op bezoek in de sporthal aan de Hornweg. De wedstrijd in de Bloemhof begint om 19.00 uur. Op 29 oktober (speelronde negen) een uitwedstrijd voor Green Park, in en tegen Bocholt vanaf 20.15 uur.