Handbal: Winst en nipt verlies Greenpark

Aalsmeer – Druk was het afgelopen zaterdag 2 november in De Bloemhof voor het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi, maar ook ’s avonds stroomde de tribune van de sporthal vol. De heren 2 van Greenpark Aalsmeer kwamen in actie en tegenstander was Kras Volendam. De Noord-Hollandse derby werd overtuigend gewonnen door Aalsmeer met 35-27. Heren 2 van Greenpark is op dreef en draait vooralsnog een prima seizoen.

Veel talent bij schoolhandbaltoernooi.



Heren 2 van Greenpark tegen Kras Volendam.

Heren 1 naar België

Wat moeizamer verloopt de competitie voor de Heren 1 van Greenpark, maar zondag 3 november heeft het team laten zien in vorm te komen. Voor de negende ronde van de BeNe League werd afgereisd naar België voor een wedstrijd tegen Tongeren. De rust gingen de teams in met 13-11 voor Tongeren. De ploegen waren dus duidelijk aan elkaar gewaagd en de tweede helft beloofde opnieuw een spannende strijd te worden. En dat werd het zeker. Het Belgische team wist lang de voorsprong te behouden, maar Aalsmeer bleef knokken. Van 23-18 met nog dertien minuten te spelen tot 26-22 met nog vier minuten te spelen en 27-26 op het scorebord met nog twee minuten speeltijd. Anderhalve minuut voor tijd was de stand zelfs gelijk (27-27) en kon de eindstand nog twee kanten op.

Heren 1 Greenpark in België.

Spannend tot eindsignaal

Weet Tongeren of Aalsmeer nog te scoren? Beiden nog één keer en weer was de stand gelijk. Het was uiteindelijk Tongeren dat net voor het fluitsignaal het net wist te vinden. Eindstand: 29-28. Al met al verlies voor Aalsmeer, maar met opgeheven hoofd. Greenpark heeft met deze spannende ‘pot’ laten zien nog steeds bij de handbal-top te behoren.

Zaterdag weer thuis

In de BeNe League weten de Belgische teams op dit moment beter te scoren dan de Nederlandse collega’s. Ook OCI Lions en Kras Volendam moesten dit weekend hun meerdere erkennen in de Belgische tegenstanders. OCI Lions werd verslagen door HC Visé met 33-27 en Kras Volendam moest Sporting Pelt feliciteren na een verlies van 31-27. Aanstaande zaterdag 9 november zijn OCI Lions en Kras Volendam elkaars tegenstander in de tiende ronde. Greenpark Aalsmeer speelt deze dag thuis in De Bloemhof tegen JD Techniek Hurry Up. De wedstrijd begint om 19.15 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl