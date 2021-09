Handbal: Weer zege voor Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben ook de derde wedstrijd in de BeNe League gewonnen. Afgelopen donderdag 16 september werd Hurry-Up aan de zegekar gebonden. Het team uit Zwartemeer werd thuis in de Bloemhof met 30-26 verslagen. Al eerder werd gewonnen van Quintus en het Belgische Initia Hasselt.

Aalsmeer begon voortvarend aan de wedstrijd en opende de scores. Hurry-Up liet zich echter niet afschrikken door de landskampioen en wist eveneens het doel te vinden. De strijd ging min of meer gelijk op. De rust gingen de teams in met 16-13 voorsprong voor Greenpark.

Ook in de tweede helft waren de teams aan elkaar gewaagd en werd er over en weer gescoord. Hurry-Up wist zelfs op gelijke hoogte te komen. Aalsmeer zette hierop een tandje bij en liep uit op de handballers uit Zwartemeer. Het lukte Hurry-Up niet meer om het geslagen gat te dichten. Eindstand 30-26 voor Greenpark. Voor Aalsmeer scoorden Tim Bottinga en Donny Vink de meeste doelpunten, elk zes.

Volgende week zaterdag 25 september speelt Greenpark in België tegen Sporting Pelt en op 2 oktober is Volendam thuis, in de Bloemhof, de tegenstander van Aalsmeer.