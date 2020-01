Handbal: Verlies én veel winst Greenpark

Aalsmeer – Afgelopen zondag 19 januari speelde Dames 1 van Greenpark Aalsmeer thuis in De Bloemhof tegen DSS uit Heemskerk. Het handbalduel ging qua scoren gelijk op, maar het was uiteindelijk DSS dat de winst naar zich toetrok. Eindstand: 19-24.

Winst voor Heren A en Heren B

Er kon echter dit handbalweekend wel volop gejuicht worden. De Heren A handballers van Greenpark waren wel op stoom en wisten Houten opzij te zetten met liefst 33-19 winst. Heren B trof zondag 19 januari in de landelijke jeugddivisie Olmpia’89. Het duel tussen de nummers 1 en 2 werd gewonnen door Greenpark met 34-25 (rust 16-10). Heren B heeft met deze overwinning de koppositie verstevigd, maar zoals het team zelf zegt: “De competitie duurt nog lang.”

Meiden DB1 maatje te groot

Ook het meidenteam DB1 van Greenpark bracht haar tegenstander een flinke nederlaag. Er werd in Brabant gehandbald tegen Internos DB1. Aalsmeer was hier duidelijk een maatje te groot. Tussenstand: 3-12 en eindstand: 14-26 voor Greenpark. Op zondag 26 januari komt DB1 thuis in De Bloemhof in actie tegen SEW DB1 uit Westfriesland. De wedstrijd begint om 12.05 uur.

Wintercup en BeNe League

Aan degenen die Heren 1 van Greenpark Aalsmeer weer wil aanmoedigen, wordt nog even geduld gevraagd of er dient afgereisd te worden naar Duitsland. Van 24 tot en met 26 januari neemt Heren 1 van Greenpark deel aan de Wintercup 2020. In Gütersloh nemen de Aalsmeerse handballers het zaterdag 25 januari op tegen TBV Lermgo Lippe, uitkomend in de Duitse Bundesliga. De wedstrijd begint om 17.00 uur.

Een week later, op zaterdag 1 februari kan ‘gewoon’ weer plaatsgenomen worden op de tribune van De Bloemhof. De BeNe League begint weer en Aalsmeer wacht een pittig treffen tegen Achilles Bocholt. Aanvang is 19.15 uur en natuurlijk is publiek ter aanmoediging en voor de gezelligheid welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl (Dames 1 in actie).