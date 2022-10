Handbal: Toch winst voor Green Park Heren 2

Aalsmeer – De BeNe League handbal stond afgelopen week stil vanwege de EK kwalificatiewedstrijden voor Team NL tegen België en Griekenland. Van België wist Nederland op 13 oktober nipt te winnen met 25-24. De tweede wedstrijd tegen Griekenland was eveneens vanaf de aanvang een min of meer gelijk op gaande strijd, maar het was wel Griekenland dat de winst pakte: 32-28. In Team NL zijn drie spelers van Green Park Aalsmeer gekozen. Keeper René de Knegt en de aanvallers Jeffrey Boomhouwer en Samir Benghanem.

Vijftigste interland

Ondanks het verlies was het toch feest voor Samir. Het was deze 16e oktober namelijk zijn vijftigste interland. En Samir had nog meer reden tot juichen: Hij scoorde vier punten voor Nederland en maakte de laatste goal voor Nederland in deze wedstrijd. Jeffrey liet de keeper van Griekenland twee keer de bal uit het net vissen.

Heren 2

Geen BeNe League, maar wel tophandbal afgelopen weekend. Green Park Heren 2 speelde in De Bloemhof tegen WHC Hercules 1. De rust gingen de teams in met 13-14, achterstand dus voor Aalsmeer. In de tweede helft werd dat snel goed gemaakt en wist Green Park het tij te keren. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 32-27 winst voor de Aalsmeer Heren 2.

Heren 1 zaterdag thuis

Komende zaterdag 22 oktober komt Green Park Heren 1 weer in actie voor de BeNe League. Voor speelronde acht komt Visé op bezoek in De Bloemhof. De wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 19.00 uur en publiek is ter aanmoediging van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl