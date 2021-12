Handbal: Ruime zege voor Greenpark Heren

Aalsmeer – De Greenpark Aalsmeer handballers hebben afgelopen zaterdag 4 december de derde positie in de BeNe League verstevigd door thuis te winnen van Hubo Initia Hasselt. Met ruime cijfers werd de Belgische ploeg verslagen. Het eerste kwartier waren de twee teams qua scores aan elkaar gewaagd, maar daarna nam Aalsmeer de regie in handen en kwam Hasselt op flinke achterstand. Rust: 18-6. In de tweede helft werd iets meer druk gezet door Initia, maar Greenpark bleef geconcentreerd spelen én scoren. Eindstand liefst: 39-16. Don Hartog, Vaidas Trainavicius, Destin van Dijk en Donny Vink wisten elk zes maal te scoren. Tim Bottinga en Armando Besselling maakten elk vier treffers en Jeromy van der Ban wist drie maal de doelman van Hasselt te passeren.

Speler van de maand

Door Handbal Inside is Donny Vink uitgeroepen tot speler van de maand november. De 23-jarige speler van Greenpark wist in drie wedstrijden liefst dertig maal te scoren, sinds de start van de BeNe League heeft hij negenvijftig goals gemaakt.

Het ‘rijtje’ in de top drie van deze Belgisch Nederlandse handbalcompetitie is enigszins veranderd, oorzaak hiervan is corona. Door veel besmettingen in het team moest Kembit Lions de wedstrijd tegen Sporting Pelt afgelopen zaterdag afzeggen. Uiteraard gaat deze wedstrijd later ingehaald worden. De top drie voor nu: 1. Acchilles Bocholt met 22 punten, 2. Kembit Lions met 21 punten en 3. Greenpark Aalsmeer met 20 punten. Op plaats 4 en 5 Sporting Pelt en Kras Volendam, elk met 15 punten.

Nog twee wedstrijden

Aanstaande zaterdag 11 december staat ronde veertien op het programma. Hiervoor gaat Aalsmeer op bezoek bij Hurry-Up in het Drentse Zwartemeer. De laatste wedstrijd voor de vakantiestop speelt Greenpark Aalsmeer thuis in de Bloemhof op zaterdag 18 december vanaf 19.00 uur. Tegenstander is Sporting Pelt. Alle wedstrijden zijn live te volgen via livestream. De BeNe League wordt vervolgens in 2022 weer voortgezet. Voor Greenpark Aalsmeer is de eerste wedstrijd op zaterdag 29 januari, uit tegen Kras Volendam.