Handbal: Ruime winst voor Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – Een ruime zege hebben de handballers van Green Park Aalsmeer afgelopen zaterdag 25 februari thuis in De Bloemhof geboekt. Tachos uit Waalwijk was de laatste tegenstander in deze BeNe League competitie en dit team was een heel maatje kleiner dan Aalsmeer. Green Park won de wedstrijd met liefst 40-16. Tot Man of the Match is Tim Bottinga uitgeroepen. Hij scoorde in totaal acht keer voor Aalsmeer. Jeffrey Boomhouwer en Max de Maat wisten elk vijf keer de bal in de touwen te gooien.

Top vier

In Limburg namen Lions en Bocholt het tegen elkaar op. Het Belgische Bocholt liet duidelijk zien niet voor niets op nummer één te staan en hoewel Lions goed tegenkracht gaf was het Bocholt dat met 29-39 de wedstrijd won. Bocholt behoudt met 40 punten de koppositie in de BeNe League, Limburg Lions volgt op twee met 33 punten, Green Park Aalsmeer op drie met 32 punten en Sporting Pelt op vier met 30 punten.

Halve finale

Deze vier teams gaan het nu tegen elkaar opnemen in de Final Four. De eerste halve finale wedstrijd voor Green Park Aalsmeer is aanstaande donderdag 2 maart vanaf 20.00 uur in De Bloemhof aan de Hornweg en tegenstander is Limburg Lions. Op zaterdag 4 maart is vervolgens de return-wedstrijd in Limburg.

Foto: www.kicksfotos.nl. Tim Bottinga (Man of the Match) in actie bij het doel van Tachos.