Handbal: Ruime winst Green Park op Quintus

Aalsmeer – De BeNe League handbalcompetitie is vandaag, zaterdag 4 september, weer van start gegaan. Green Park Aalsmeer kreeg de nieuwkomer in de Belgisch-Nederlandse competitie op bezoek, HV Quintus uit Kwintsheul.

Vanaf de aanvang pakte Aalsmeer de leiding en had Quintus moeite om de snelle landskampioen bij te houden. In de eerste helft konden de mannen van Quintus aardig bij blijven qua puntentelling (rust: 18-10), maar in de tweede helft gaf Green Park nog wat extra gas en wist de wedstrijd met duidelijke cijfers te winnen: 41-24.

Uitblinker bij Green Park was Max de Maat, liefst zes maal wist hij de bal in de netten te gooien. Elk vijf keer gescoord hebben: Tom de Bruin, Tim Bottinga en Rob Jansen. Topscorer bij Quintus was Marc de Vreede, acht treffers!

Foto: www.kicksfotos.nl