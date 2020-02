Handbal: RKDES dames winnen van koploper

Kudelstaart – De dames van handbal-vereniging RKDES hebben zichzelf een goede dienst bewezen. Afgelopen zondag werd in een heerlijke wedstrijd koploper AHC ’31 met een 26-19 nederlaag huiswaarts gestuurd. De heren van RKDES gingen zaterdagavond thuis met 19-22 onderuit tegen mede-subtopper Voice.

In een volle Proosdijhal streden de dames van RKDES voor hun laatste kans in de strijd om het kampioenschap van de 2e klasse. Koploper AHC ’31 uit Amsterdam stond voorafgaand aan het duel vier punten voor op de Kudelstaartse dames en zou bij winst alleen Volendam 2 nog hoeven vrezen. Direct vanaf het eerste fluitsignaal liet RKDES zien waarom het thuis nog altijd ongeslagen is. Vol passie werd de aanval gezocht en ook verdedigend legde de ploeg veel energie in de wedstrijd. Lang niet alles ging goed, maar het was duidelijk dat RKDES na de nederlagen tegen Volendam en NEA uit was op revanche. En die kreeg het. Met name Britt de Lange en Sanne Maarse waren in de beginfase belangrijk voor de ploeg en scoorden de nodige doelpunten.

In het tweede deel van de eerste helft kwam de Amsterdamse tegenstander sterk terug, waardoor er met een 11-11 stand gerust werd.

Na de pauze maakte RKDES de dienst uit. Keepster Monique van Bers stopte twee strafworpen en daarnaast ook de nodige vrije doelkansen, terwijl aanvallend de cirkelloopsters Minou Buskermolen en Amber Haarsma goed op dreef waren, waardoor RKDES snel uit liep naar een geruststellende 21-15 voorsprong. De wedstrijd was daarmee wel gespeeld en toen bij 26-19 het eindsignaal klonk, was duidelijk dat RKDES op de ranglijst nog maar twee punten achter koplopers Volendam en AHC staat. Met een relatief makkelijk programma in de laatste wedstrijden van het seizoen, lijkt het kampioenschap nog tot de mogelijkheden te behoren. De komende twee weken ligt de competitie stil. Op zaterdag 29 februari staat de eerstvolgende wedstrijd gepland, uit tegen het Amsterdamse US 3.

Heren RKDES onderuit

De heren van RKDES speelden tegen het Nijkerkse Voice en slikten opnieuw een nederlaag. Werd in de heenwedstrijd met maar liefs 23-8 verloren van de nummer 2 in de competitie, ditmaal bleef de schade beperkt. Het zat de Kudelstaartse heren zaterdag ook niet bepaald mee; liefst 11 maal werd het houtwerk geraakt. Voor rust bleken de lange mannen van Voice (drie langer dan 2 meter) veel effectiever met hun schoten. Bij de pauze was het 8-11. In de tweede helft probeerde RKDES uit alle macht het verschil kleiner te maken, maar het zat er simpelweg niet in. Afstandsschoten werden geblokt en ook vanuit de hoeken viel het niet mee om te scoren. Even nog veerde RKDES op toen Pascal Maarsen vier keer snel achter elkaar scoorde, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Met 19-22 ging RKDES onderuit tegen Voice. Op 1 maart vervolgt de ploeg de competitie met een uitwedstrijd tegen Fortissimo in Cothen. Inzet is dan het behoud van de derde plaats op de ranglijst.

Ook verlies Greenpark Heren 1

Heren 1 van RKDES was overigens niet de enige ploeg die een handbal-nederlaag moest incasseren. Ook het door blessures getergde Heren 1 van Greenpark Aalsmeer wist in België niet tot winst te komen. Van Hubo Initia werd zaterdagavond in Hasselt nipt met 26-23 verloren. Aalsmeer behoudt in de BeNe League de achtste positie, maar Kras Volendam dat wist te winnen van Houten met 28-24 nadert met rasse schreden. Zaterdag 15 februari speelt Greenpark Aalsmeer opnieuw uit en is Sporting Pelt vanaf 20.30 uur de tegenstander. Dit team uit Neerpelt staat momenteel op de vijfde plaats.

Foto: Sanne Maarse van RKDES op weg naar een doelpunt.