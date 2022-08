Handbal heren Green Park op trainingskamp

Aalsmeer – De huldiging door de gemeente voor het behalen van het landskampioenschap, voor de vierde keer, laat voor de handbal heren van Green Park Aalsmeer nog even op zich wachten, maar natuurlijk is er wel binnen de vereniging een feestje gevierd. De mannen zijn flink in het zonnetje gezet.

Nu echter ligt de focus weer op handbal, want de start van de competitie nadert. Eerst vertrekt het team op 13 augustus naar Denemarken voor een week trainingskamp in Vejen. Natuurlijk wordt gewerkt aan de conditie, maar teamopbouw staat ook hoog in het vaandel. Green Aalsmeer heeft namelijk een flink aantal nieuwe spelers aangetrokken, waaronder de jeugdige Sam de Vries (18). De jeugdinternational speelde in Duitsland. Ook Hidde van Oorschot (Quintus) en Dennis Vesters (Houten) hebben de overstap naar Green Park Aalsmeer gemaakt en Jeffrey Boomhouwer heeft het Bergischer HC (Duitsland) verruilt voor ‘thuishonk’ Aalsmeer. De trainersstaf voor de herenteams 1, 2 en 3 van Green Park bestaat uit Bert Bouwer en Wai Wong en nieuw Celine Michielsen.

Start BeNe League

Op zaterdag 3 september gaat de BeNe League weer van start. De eerste wedstrijd in deze Belgische-Nederlandse competitie speelt Green Park Aalsmeer thuis in sporthal De Bloemhof en tegenstander is Bevo Hc uit Panningen.

Foto: Feest na het behalen van de landstitel. Foto: www.kicksfotos.nl