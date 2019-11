Handbal: Greenpark Heren 1 pakt overwinning

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer Heren 1 krabbelen weer omhoog in de BeNe League. Afgelopen zaterdag 9 november was Hurry Up de tegenstander. In een goed gevulde Bloemhof nam Aalsmeer direct de leiding en wist een voorsprong op te bouwen van 6 punten. Hurry Up kwam terug en wist het verschil voor rust terug te brengen naar 3 punten. Ruststand: 19-14.

De tweede helft werd door beide teams opnieuw voortvarend gestart, maar het was weer Aalsmeer dat domineerde. Greenpark Heren 1 wist uit te lopen tot 8 punten, maar Hurry Up bleef vechten én scoren tot 5 punten minder dan Aalsmeer. Het was uiteindelijk Greenpark dat kon juichen. Eindstand: 33-29.

De doelpunten zijn gemaakt door Donny Vink (8x), Tim Bottinga (7x), Bart Mik en Samir Benghanem (elk 4x), Rob Jansen, Niko Blaauw en Vaidas Trainavicius (elk 3x) en Niels de Jong (1x). Met deze overwinning is Greenpark Aalsmeer weer een stapje omhoog geklommen in de BeNe League en bezet nu plaats negen.

Zaterdag 16 november wacht de uitwedstrijd (ronde 11 in de BeNe League) tegen HC Atomix. De wedstrijd in het Belgische Haacht begint om 20.30 uur. Ook ronde 12 is uit voor Aalsmeer. Op zaterdag 23 november is The Dome Houten vanaf 19.00 uur de tegenstander.

Verlies Heren 2 en Dames 1

In De Bloemhof kwamen zaterdagavond ook Heren 2 en Dames 1 van Greenpark Aalsmeer in actie. Heren 2 moest, na een heel spannende wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, de heren van Waalwijk feliciteren. Eindstand: 24-31. Ook Dames 1 kon niet winnen van sterke tegenstander Fortissimo. Er is ‘geknokt’, maar niet gewonnen. Eindstand: 22-34.

Jongens A ongeslagen koploper

Bij Greenpark Aalsmeer lijkt tophandbal in de toekomst verzekerd, want de Jongens A is het seizoen bijzonder sterk gestart en staat momenteel aan kop in de landelijke jeugddivisie. Zondag 10 november was Bevo de tegenstander en het team uit Panningen moest buigen voor de jongens uit Aalsmeer. Greenpark won met 39-26. Met deze overwinning blijft Jongens A de ongeslagen koploper!

Foto’s: www.kicksfotos.nl.