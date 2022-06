Handbal: Green Park wint nipt van Bevo: 35-33

Aalsmeer – Heren 1 van Green Park Aalsmeer heeft de laatste wedstrijd in de HandbalNL League afgelopen zaterdag 4 juni winnend afgesloten. In Panningen had Aalsmeer aan Bevo HC een geduchte tegenstander. Er werd over en weer gescoord door de nummer vier in de competitie en (nog) landskampioen Aalsmeer. De eindsprint was echter voor Green Park en met een mooie 33-35 mocht Aalsmeer de winst mee naar huis nemen.

Concurrent Volendam heeft in de laatste wedstrijd bij Kembit Lions in Limburg een steekje laten vallen en moest de Limburgers feliciteren. Eindstand 33-30 voor de Lions. In de eindstand geeft dit geen verandering. Alle teams hebben tien wedstrijden gespeeld, Volendam en Aalsmeer hebben er elk acht gewonnen.

Finale: Best of Three

Omdat Volendam een beter doelgemiddelde heeft behaald is dit team op één geëindigd en Aalsmeer op plaats twee. Voor de ‘Best of Three’ betekent dit dat de eerste finalewedstrijd om de landstitel gespeeld gaat worden in Volendam en wel op zondag 12 juni om 13.30 uur. Vervolgens wordt er gehandbald om de titel in De Bloemhof in Aalsmeer op zondag 19 juni en mocht een derde wedstrijd nodig zijn om het kampioenschap te bepalen vindt deze opnieuw plaats in Volendam.

Uiteraard hopen de Green Park Heren dat er veel fans afreizen naar Volendam om de eerste finale-wedstrijd bij te kunnen wonen en Aalsmeer naar de winst te juichen!

Archieffoto, www.kicksfotos.nl