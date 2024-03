Handbal: Green Park 1 naar bekerfinale

Aalsmeer – Een handbal ‘onderonsje’ afgelopen dinsdag 5 maart, maar wel een met een belangrijke lading. Heren 1 en Heren 2 van Green Park Aalsmeer speelden namelijk de wedstrijd wie van de twee naar de landelijke bekerfinale gaat.

Heren 2 ging voortvarend van start en kwam op voorsprong. Daarna was de bal vooral voor Heren 1 en werd een flinke voorsprong opgebouwd. De rust gingen de teams in met een stand van 24-10 voor Heren 1. In de tweede helft werd door het team van coach Wai Wong wat gas teruggenomen, maar de opleidingsploeg moest duidelijk haar meerdere erkennen in het eerste team. Bij de stand van 43-23 klonk het eindsignaal. Topscorers bij Heren 1 waren Donny Vink (10 goals) en Don Hartog (7 treffers). Bij Aalsmeer 2 vier spelers die ieder vier doelpunten maakten: Ryan Pijl, Niek Morlog, Luka Furth en Ayoub Warrasse.

Finale in Almere

Green Park Aalsmeer 1 speelt de bekerfinale tegen Bevo. De handballers uit Panningen wonnen dinsdag in Sittard de wedstrijd tegen Limburg Lions met 30-28. De eindstrijd is een herhaling van 2018 toen Bevo en Green Park tegenover elkaar stonden in de finale. Bevo pakte de titel, maar nu gaat Aalsmeer de schaal winnen, toch?! De finale is op zaterdag 30 maart in Almere.

Compliment Heren 2

Een compliment voor Heren 2 van Green Park is overigens op z’n plaats. De afgelopen competitie is prima gepresteerd. De ‘reserves’ van Aalsmeer hebben zich wel naar de beste vier van Nederland weten te handballen. Het bewijs dat Green Park toptalenten binnen haar club heeft!

Foto: www.kicksfotos.nl