Handbal: Geen winst eerste teams Greenpark

Aalsmeer – Geen goed weekend voor de eerste teams van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer. Zowel Dames 1 als Heren 1 verloren hun wedstrijden.

Dames 1 speelde thuis in De Bloemhof en had ZAP als tegenstander. Tot de rust gingen de teams gelijk op. De dames waren aan elkaar gewaagd en met 11-12 klonk de bel voor de pauze. Aalsmeer een puntje achter, maar de wedstrijd was nog niet geheel gespeeld. Helaas voor de dames van Greenpark had ZAP net iets meer geluk en mocht met 28-22 winst huiswaarts.

Heren 1 wachtte in speelronde twaalf van de BeNe League een wedstrijd tegen Sporting Nelo in Neerpelt. Een stevige tegenstander, zo bleek. De rust werd bereikt met 18-9 voor Nelo. Een peptalk in de pauze voor Greenpark was nodig, maar had geen resultaat. Aalsmeer had duidelijk moeite met deze snelle concurrent en verloor met liefst 37-25. Robin scoorde zeven maal voor Aalsmeer, Vaidas wist vijf keer de doelman te passeren en Samir vier maal.

Foto: www.kicksfotos.nl (Dames 1 tegen ZAP).