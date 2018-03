Handbal: Geen winst voor Dames FIQAS

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 17 maart speelde Dames 1 van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer een thuiswedstrijd in de eerste divisie tegen Florissimo uit Cothen. De Aalsmeer dames gingen fel van start en wisten snel op een 2-0 voorsprong te komen. In de goed gevulde Bloemhof zag het publiek de thuisploeg verder uitlopen tot 7-4. Toen leek het tij gekeerd en nam Florissimo het heft in handen. De rust ging de ploeg uit Cothen in met 12-14. In de pauze was vast tegen de Aalsmeerse dames gezegd een tandje bij te schakelen en dit leek niet tegen dovemansoren gezegd. Langszij kwam Aalsmeer echter niet, Florissimo hield een voorsprong. Tot het eindsignaal. Dames 1 van FIQAS verloor met 22-28.

Breezand en Bentelo

In de eerste divisie wacht alweer de volgende wedstrijd voor de Aalsmeerse dames. Aanstaande maandag 24 maart gaan de meiden op weg naar Breezand alwaar de strijd wordt aangegaan tegen de dames van ZAP. Een week later, op maandag 31 maart, wacht een tochtje naar sporthal De Pol waar Bentelo de tegenstander is van Aalsmeer.

Bekerfinale

Thuis in De Bloemhof handbal kijken, kan twee dagen achter elkaar. Voor de bekerfinale in de landelijke competitie speelt Heren 3 van FIQAS op woensdag 28 maart vanaf 20.30 uur tegen OCI Lions en Heren 1 neemt het op donderdag 29 maart vanaf 20.00 uur op tegen concurrent Kras Volendam. Publiek is van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl