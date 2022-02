Handbal eredivisie: Winst Aalsmeer 2 op Hellas

Aalsmeer – Voor de competitie in de eredivisie hadden de handballers van Greenpark Aalsmeer 2 afgelopen zondag 6 februari Hellas op bezoek. De wedstrijd kon en mocht gespeeld worden met publiek en hier was door fans gehoor aan gegeven, het werk een mooie ‘pot’ handbal met een goed gevulde Bloemhof-tribune. Aalsmeer 2 nam gelijk vanaf de aanvang de leiding en bleef deze voorsprong behouden tot het eindsignaal. Hellas wist goed mee te komen, maar moest in Greenpark toch een beetje haar meerdere erkennen. Ruststand: 15-11, eindstand: 33-25 voor Aalsmeer 2.

Plaats vier

In de eredivisie behoudt Aalsmeer 2 de vierde plaats. Nummer één, Tachos Waalwijk, wist de koppositie te verstevigen door met 37-22 te winnen van Dynamico. Op plaats twee en drie (nog steeds) respectievelijk Houten en BFC. Aanstaande zaterdag 12 februari wacht Aalsmeer 2 een uitwedstrijd in en tegen Arnhem. Aanvang: 20.40 uur. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 13 maart vanaf 15.00 uur in De Bloemhof tegen koploper Waalwijk.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wedstrijd gestaakt

Een dag eerder, zaterdag 5 februari, was de start na een korte EK-pauze van de BeNe League Handbal. In De Bloemhof speelde Greenpark Aalsmeer 1 tegen het Belgische Visé. Een sportieve strijd werd het (helaas) niet. Na 20 minuten moest de wedstrijd stop gezet worden vanwege een vechtpartij. De stand was toen 6-9 voor Visé. Er ontstond onenigheid over een weggegooide bal. Na een woordenwisseling volgde getrek en geduw over en weer en gingen enkele spelers met elkaar op de vuist. De scheidsrechters besloten, na overleg met beide trainers, de wedstrijd niet verder te spelen. Of de vechtpartij gevolgen heeft voor beide teams is vooralsnog niet bekend.

Dezelfde avond speelde koploper Bocholt in de BeNe League tegen nummer drie, Limburg Lions. De wedstrijd werd gewonnen door Bocholt met 36-28, hierdoor blijft België de competitie aanvoeren. Sporting Pelt volgt op plaats twee en Limburg Lions op drie. Greenpark Aalsmeer staat vooralsnog op plaats vier.

Uit en thuis

Aanstaande zaterdag 12 februari speelt Aalsmeer uit tegen Bevo Hc vanaf 20.00 uur. Op dinsdag 15 februari volgt de inhaalwedstrijd tegen Kras in Volendam vanaf 19.00 uur en op zaterdag 19 februari komt voor de BeNe League Limburg Lions op bezoek in De Bloemhof. Deze wedstrijd begint om 19.15 uur. Publiek is welkom.