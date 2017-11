Handbal: Dames gelijk, winst Heren

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 11 november was de Bloemhof het domein voor Rings, het jaarlijkse kickboksgala. Onder andere Stef Omtzigt uit Aalsmeer ging de strijd om het kampioenschap aan en met succes. Zondag 12 november was de sporthal weer omgetoverd tot handbaltempel en het vele publiek kreeg twee heel aantrekkelijke en spannende wedstrijden voorgeschoteld.

Allereerst was het de beurt aan de Dames 1 van FIQAS Aalsmeer om het op te nemen tegen DSS uit Heemskerk. De beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en wisten er een spektakel van te maken. Om en om werd gescoord, maar wie zou uiteindelijk de winst pakken? Allebei, het fluitsignaal klonk bij 23-23. Een terechte gelijke eindstand.

Na de Dames 1 kwam Heren 1 in actie voor de BeNe League. Tegenstander was Volendam en iedere handballiefhebber weet dat deze twee ploegen een soort haat-liefde verhouding hebben. Dan wint Aalsmeer, dan weer Volendam. Wie mag deze keer feest gaan vieren? De bezoekers op de tribune kregen een heel spannende wedstrijd te zien. In de eerste helft leek Aalsmeer de winst naar zich toe te gaan trekken. De rust gingen de teams in met 15-12 voor Aalsmeer. Direct na de pauze was het Volendam dat flink van leer trok en tot een punt verschil wist terug te komen. Beide ploegen bleven scoren en tot de laatste minuut is gestreden om de punten. Misschien wel dankzij de geweldige steun vanaf de tribune, was het Aalsmeer dat uiteindelijk de winst pakte. Eindstand: 25-23. Het bleef nog lang gezellig in de Bloemhofkantine…

Voetbal

Het eerste team van voetbalvereniging FC Aalsmeer had zaterdag vrij. Even bijkomen na enkele heftige weken. Wel in actie dit weekend kwam RKDES. De Kudelstaarters gingen zondag 12 november op bezoek bij WVC in Kaag en Braassem. RKDES wist indruk te maken en, misschien wel belangrijker, te winnen met 3-1. Het werd een vrolijke terugreis naar Kudelstaart. Een positieve impuls voor het team dat vorige week ietwat overwachts verloor van Nicolaas Boys uit Nieuwveen.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 van FIQAS Aalsmeer in actie tegen Volendam.