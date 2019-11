Grote Sint & Piet Nieuws (2) op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag was de eerste uitzending van Het Grote Sint & Piet Nieuws, bij Radio Aalsmeer. Je hoorde onder andere de nieuwe hit van de Echte Pieten “Muts af en Zwaaien”. Kim belde met de Plofpiet om alles te horen over deze nieuwe hit en wat Sinterklaas er van vind. Plofpiet vertelde dat Sinterklaas zo enthousiast is, dat hij inmiddels al 3 mijters heeft stuk gemaakt in al zijn enthousiaste gezwaai.

Ook werd er gebeld met de Hoofdpiet, want op 16 november komt Sinterklaas aan in Nederland en dus ook in Aalsmeer. Kim was benieuwd of alles goed gaat en of Sinterklaas er klaar voor is. Volgens de Hoofdpiet liep alles op rolletjes, alle pieten zitten op de boot, de pepernoten zijn mee en ook de cadeautjes. Er was 1 ding wat hij nog niet kon vertellen namelijk waar het feest dit jaar eindigt. Normaal gesproken eindigt de intocht van Sinterklaas ieder jaar in het Praatjeshuis (gemeentehuis). Maar daar wordt nog steeds druk verbouwd. Volgens de Hoofdpiet wilde Sinterklaas dit nieuws graag zelf vertellen, dus aanstaande zaterdag 9 november mag Kim weer bellen met de stoomboot en hoor je dus het allerlaatste nieuws rondom de intocht van Sinterklaas.

Maar er is meer aanstaande zaterdag. Natuurlijk hoor je de leukste (Sint)hits én hoor je ook welke pepernoot nou het allerlekkerste is. Kim krijgt namelijk echte pepernotenproevers in de studio.

Kortom zorg dat je zaterdag klaar zit (met pepernoten) om 17.00 uur en luistert naar Radio Aalsmeer. Wil je dan uitzending van afgelopen zaterdag terugluisteren? Dat kan via www.radioaalsmeer.nl.