Grote brand in rietenkap Amsteldijk Zuid

Uithoorn – Zondagavond jl. kwam er rond 18.oo uur een melding binnen bij de brandweer over een brand in het rieten dak van een woning aan de Amsteldijk in Uithoorn. Zowel eenheden uit Uithoorn als Mijdrecht waren snel ter plaatse. Zij schaalde op naar grote brand zodat nog meer voertuigen gealarmeerd werden. Vanuit Kamerik en Kockengen kwamen teams die gespecialiseerd zijn in het blussen van rieten daken. Al vrij snel was de brand onder controle. Wel kostten het nog even tijd om de brand te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel is er aanzienlijke rook- en waterschade in het huis. Naar de oorzaak van de brand, wordt nog onderzoek gedaan. (foto Jan Uithol)