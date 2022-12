Groot onderhoud aan Zwanenburgbaan

Aalsmeer – Schiphol voert van maandag 2 januari tot half april groot onderhoud uit aan de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor de baaninzet en daarmee het vliegtuiggeluid in de omgeving.

De Zwanenburgbaan is in de jaren ‘60 aangelegd. Tijdens dit groot onderhoud worden er werkzaamheden uitgevoerd die eens in de 40 tot 60 jaar noodzakelijk zijn. In de onderhoudsperiode wordt het asfalt van de start—en landingsbaan volledig vernieuwd. Dat is een oppervlakte van 86 voetbalvelden. Bij die vernieuwing wordt 60% asfalt van de baan hergebruikt.

Ook vernieuwt Schiphol 12.000 vierkante meter aan markeringen op de baan en wordt 6 kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan vervangen. Alle baanverlichting en bijbehorende elektrische kabels worden vervangen door een duurzamere en betrouwbaardere led-verlichtingsinstallatie. Dit gaat over bijna 6.400 lampen en 450 kilometer aan kabels. Daarnaast wordt het baanstation en het hemelwaterafvoersysteem volledig gerenoveerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Dagelijks werken er zo’n 166 mensen aan de Zwanenburgbaan.

Aangepast baangebruik

De vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken in deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

De Zwanenburgbaan is normaal ’s nachts af en toe in gebruik in zuidelijke richting, wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege kort nachtelijk baanonderhoud of wind- en weersomstandigheden. Het vliegverkeer zal indien noodzakelijk tijdens de onderhoudsperiode ’s nachts gebruik maken van de Aalsmeerbaan als alternatief.

Aalsmeerbaan

Het uitgangspunt is dat de Aalsmeerbaan zo min mogelijk wordt ingezet in de nacht, alleen als dit echt niet anders kan. Hiervoor stelt Schiphol zo nodig het nachtelijke kort onderhoud aan de Kaagbaan uit naar een ander moment binnen dezelfde week.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.