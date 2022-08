Uithoorn – Door een groot gaslek is donderdagmiddag de omgeving van de Arthur van Schendellaan in Uithoorn afgesloten geweest. Het lek ontstond bij graafwerkzaamheden ter hoogte van sporthal De Scheg. Gas zou er ‘met grote kracht uitstromen’.

Hulpdiensten kwamen in grote getalen naar de laan. “De brandweer verricht metingen in de omgeving,” vertelt een woordvoerder. Na enkele uren slaagden monteurs van Stedin er in het lek te dichten. (foto Jan Uitrhol)