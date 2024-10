Groot feest op 50-jarige Hoflandschool

Mijdrecht – De Hoflandschool in Mijdrecht bestaat 50 jaar en dit is niet onopgemerkt voorbijgegaan! Het jubileum werd op 19 en 20 september op grootse wijze gevierd.

Feest voor de leerlingen en leerkrachten

Op 19 september was het de hele dag feest voor de leerlingen en leerkrachten. Enthousiaste medewerkers van de CKV-fabriek gaven de leerlingen workshops in streetbeats, kidsdance, lipdub en hiphop. Het was die dag prachtig weer en er werd tussendoor genoten van een heerlijk ijsje dat door de Albert Heijn Leicester gesponsord werd. Aan het eind van de dag vol dans en muziek werd in gymzaal de Eendracht aan een tribune vol met ouders en andere belangstellenden het geleerde van die dag gepresenteerd.

Rode loper

Op 20 september was het de beurt aan alle leerlingen en medewerkers die de afgelopen 50 jaar op de Hoflandschool geleerd of gewerkt hebben. De opkomst was die avond groot. Via de rode loper en een prachtige ballonnenboog werden de gasten welkom geheten.

Goede herinneringen

Men kon nog één keer, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar goede herinneringen ophalen en foto’s van die goede oude tijd bekijken en nieuwe klassenfoto’s werden gemaakt. Men kon nog één keer door die oude vertrouwde school rondlopen. (“De lokalen waren in mijn herinnering veel groter” werd er vaak opgemerkt). Dit kon nog voordat volgend jaar de verhuizing naar het nieuwe kindcentrum De Avonturijn plaats gaat vinden en het huidige pand gesloopt gaat worden. Het was een gezellige avond waar nog lang over nagepraat zal worden.

De Hoflandschool bedankt iedereen die op de reünie aanwezig kon zijn en deze avond onvergetelijk heeft weten te maken.

Foto is aangeleverd.