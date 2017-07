Groot alarm voor omgeslagen boot

Aalsmeer – Groot alarm vrijdag 14 juli even na het middaguur. Er was een melding binnen gekomen bij 112, een kajuitboot zou zijn omgeslagen op de Westeinderplassen. De politie, brandweer en meerdere ambulancediensten zijn direct naar de Poel gesneld.

De brandweer kwam met diverse eenheden, waaronder natuurlijk de brandweerboot. Deze is snel te water gelaten. Eenmaal varende op de Westeinder is geen omgeslagen boot aangetroffen. Ook is nog gezocht met de traumahelikopter.

Wel waren er zeilers actief, maar zij waren absoluut niet in gevaar. Mogelijk heeft een kijker aan de kant het verkeerd gezien. Alle eenheden zijn na nog een extra controle weer richting de kazerne gegaan.

Foto: Marco Carels