Groot Aalsmeers Dictee: Heerlijke avond

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee heeft vrijdag 3 november plaatsgevonden in Het Wapen van Aalsmeer. De organisatie en de deelnemers hebben een heerlijke avond beleefd.

Het dictee in de categorie liefhebbers met dertig deelnemers is gewonnen door Anne-Marie Gruter met slechts 13 fouten. Gemiddeld werden er 25 fouten gemaakt. De categorie specialisten met 16 deelnemers is na een shoot-out gewonnen door Rein Leentfaar met 2 fouten. Gemiddeld werden er 9 fouten gemaakt. Ook namen vijf teams deel aan het dictee. Het beste was Team 3 G’s bestaande uit Frank Garnier, Anne-Marie Gruter en Tamara Dekker met 54 fouten.

Het dictee met de titel ‘Het Orkest’ was geschreven door Ingrid en Constantijn Hoffscholte. Speciale dank gaat uit naar burgemeester Jeroen Nobel die zijn vuurdoop beleefde als tekstvoorlezer en die deze moeilijke taak met verve op zich heeft genomen. De organisatie wil tot slot ook het nakijkteam bedanken, dat bestond uit tien bekwame correctoren.

Foto: Het uitdelen van de dictees. Eigen foto organisatie.