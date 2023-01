Groep 8 Feest brengt groepen 8 samen

Aalsmeer – Alweer de achttiende keer het Groep 8 Feest maar voor deze aanstaande brugklassers was het de eerste keer. Afgelopen zaterdag was de N201 weer ramvol met de oudste basisschooljeugd. Om half 8 stond er al een rij tot aan de weg. Alle groepen 8 in Aalsmeer zijn druk met het kiezen van een nieuwe middelbare school, maar vrijdag was het tijd voor een feestje. Even geen scholen vergelijken of slenteren langs de technieklokalen, maar gewoon los met je vrienden.

De voorpret begon al in de klas. Samen met de leerkracht werd al vooruit gekeken op het feest. Voor velen het eerste echte feestje in een echte discotheek. Er was weer veel aandacht besteed aan de outfit. Met het thema Neon werd er uitgepakt. Felle kleuren en lichtgevende accessoires sierden de grote zaal van de N201.

Chips en schminken

De hits werden gedraaid door DJ’s Anthony Ramdjas, Joyenzo en Eric. De leerlingen van groep 8 waren goed op de hoogte van de laatste hits, alles werd luidkeels meegezongen. Voor de achttiende keer werd ook de battle jongens tegen de meiden weer gespeeld. Sitdowns, Optredens en kilo’s confetti zorgden voor de juiste sfeer. Tussendoor konden de kinderen een drankje of chips halen en werden zij geschminkt. De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk hielpen mee door middel van een speciale schmink hoek en gro-up Buurtwerk heeft dit feest mede mogelijk gemaakt.

Volgend jaar weer

Ook voor organisatoren Eric Spaargaren, Manon Zwart en Lizanne Eveleens was het weer genieten: “De energie in de zaal was echt geweldig, wat een geluid en beweging zit er in deze lichting, we hebben daarom gelijk besloten om nog een feest te organiseren.” Het volgende feest voor deze groep 8 is op 12 mei 2023. Het concept is hetzelfde, het thema wordt dan Tropical.

Foto’s en de aftermovie kunnen worden bekeken op www.groep8feest.nl

Foto: Laurens Niezen Fotografie