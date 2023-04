Groenten en bloemen voor klanten Voedselbank

Aalsmeer – Vorige week werden de klanten van de Voedselbank verrast met een gezonde en mooie donatie van twee bedrijven: International Flex Job en de FM Group. International Flex Job is een uitzendorganisatie die bemiddelt in personeel voor met name de veiling en hieraan verbonden bedrijven. Een van hun klanten is de FM Group, een groothandelaar in bloemen en planten.

IFJ had zelf inkopen gedaan en gezorgd voor een tas voor elke klant, boordevol met gezonde groenten en fruit. Directeur Floris Kleyheeg: “Veel mensen hebben het goed in Nederland, maar we weten ook dat er nog veel mensen zijn die niet rond kunnen komen; aan de hulp die zij nodig hebben willen we graag iets bijdragen”. De FM Group had aangehaakt bij de actie en voor prachtige boeketten gezorgd. Joop Wendel van FM : “ We willen als bedrijf altijd graag onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en hopen dat ons initiatief navolging krijgt”.

De Voedselbank was erg blij met deze geweldige donatie van de twee bedrijven. De Voedselbank streeft er naar om hun klanten een zo gezond mogelijk pakket te verstrekken. Helaas is het zo dat ongezond voedsel goedkoper is dan gezond voedsel. En als je niet genoeg geld hebt om eten te kopen, kom je ook nooit aan een bloemetje toe. Daarom waren deze donaties een schot in de roos. De Voedselbank moet steeds meer haar best doen om voedsel aangeleverd te krijgen en dan zijn donaties als deze erg welkom.