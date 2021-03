Groenbonnen van Groei & Bloei voor lentetuinen

Aalsmeer – Nu het zeker is dat ook dit jaar de Keukenhof niet open gaat, moet het zien van mooie, bloeiende bollen maar dichterbij gezocht worden. De afgelopen herfst riep Groei & Bloei Aalsmeer op om bollen in de eigen tuin of op het terras te poten, zodat er in het voorjaar veel kleur ontstaat met hyacinten, narcissen en tulpen. En als het goed is, fleuren ze nu de tuinen en terrassen op. Her en der bloeien in de gemeente krokussen en narcissen, het geeft een vrolijk gevoel.

Groei & Bloei stelt dit voorjaar opnieuw groenbonnen beschikbaar voor de mooiste foto’s van bloeiende lentetuinen. Natuurlijk zijn er meer lentebloeiers dan bollen alleen. Blij met uw/jouw tuin? Maak er een foto van en stuur deze naar info@aalsmeer.groei.nl.

Als de jury de foto als de mooiste aanwijst, komt deze in de Nieuwe Meerbode te staan en krijgt de maker een groenbon van Groei & Bloei afdeling Aalsmeer. De actie loopt tot eind april 2021. PS: Laat ook even weten waarom u/jij zo trots bent op de tuin en/of het terras.