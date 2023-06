Groen licht voor Bandjesavond op Raadhuisplein?!

Aalsmeer – Voorzichtig wordt de Bandjesavond aangekondigd door de organisatoren, want officieel is de vergunning nog niet binnen. Maar de gemeente lijkt de organisatie goed gezind te zijn en aan alle veiligheidseisen en nieuwe normen wordt voldaan. Daarom kan het toch alvast in de agenda’s gezet worden: Bandjesavond 2.0 op zaterdagavond 24 juni vanaf 20.00 uur!

Door de herinrichtingswerkzaamheden in de Zijdstraat en de hogere kosten is er besloten om het gezellige evenement op één plek te organiseren. Net als in 2016 en 2017 is gedaan wordt het Raadhuisplein weer omgetoverd tot bruisende feestlocatie. Eigenlijk dus geen echte versie 2.0, maar omdat het ernaar uitziet dat dit toch de beste plek gaat zijn voor de Bandjesavonden in de toekomst is het zo genoemd. Geen rondje dorp meer, maar wel veel bekenden op één plek zien onder het genot van leuke muziek en een drankje. Bijkletsen en natuurlijk de voetjes van de vloer en de handjes in de lucht samen met vele andere Aalsmeerders en Kudelstaarters.

Jonge en oudere rockers

Organisatoren Joppe, De Praam, Wapen van Aalsmeer en De Oude Veiling, met hulp van Ondernemersfonds Aalsmeer Centrum, gaan er dit jaar weer helemaal voor om jong en oud te laten genieten van een gezellig feestje. Op het podium komen de jonge band Lifeblood (winnaar Popprijs 2022) en de ervaren rockers van de Hucksters, die dan hun 30-jarig bestaan gaan vieren, en dj Eric (Spaargaren). Voor ieder wat wils. En vooral ook lokaal, want de muzikanten komen allemaal uit de buurt. Geen dure toegangsprijzen, want het is uiteraard gratis. Laagdrempelig en gemoedelijk. Dat is ook de kracht van de Bandjesavond. De organisatie heeft er zin in en hoopt velen op 24 juni te zien voor een gezellige en ouderwets gezellige avond!