Heren Green Park Handbal opnieuw landskampioen!

Aalsmeer – De handballers van Green Park Handbal Aalsmeer zijn landskampioen geworden. In een uitverkochte Bloemhof won de thuisploeg overtuigend van KRAS/Volendam: 34-20. Bij rust stond het 15-12 in het voordeel van het team van Bert Bouwer. Een week eerder was Aalsmeer ook al te sterk, toen won de ploeg nipt met 26-27. Het betekent de dertiende landstitel voor Aalsmeer en het vierde kampioenschap op rij.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Donny Vink, hij was het eindstation van een lange aanval van Aalsmeer. Alexander Bindiris zette Volendam snel op gelijke hoogte, mede doordat Aalsmeer in ondertal stond. Al in de tweede minuut van de wedstrijd kreeg Samir Benghanem een twee minuten tijdstraf. Dit werd uitstekend benut door de uitploeg. Tweemaal werd de bal onderschept in de dekking en in een leeg doel geschoten nadat Aalsmeer de keeper had gewisseld voor een extra veldspeler. Aalsmeer wist deze achterstand om te zetten in een voorspong. Drie doelpunten op rij zorgden voor een 4-3 stand.

Mede door slordig balverlies van Volendam kon Aalsmeer de voorsprong uitbreiden naar 8-5. Het waren Pepijn Michielsen, Samir Benghanem, Donny Vink en Rob Jansen die het net vonden namens Aalsmeer. Florent Bourget en Alexander Binderis zorgden ervoor dat Volendam dichterbij kwam en halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer scoorde: 8-7. Toch kon de thuisploeg weer uitlopen. Met drie doelpunten op rij stond er een verschil van vier doelpunten op het scorebord. Max de Maat zette goed door op de cirkel, Tim Bottinga schoot snoeihard raak en Donny Vink scoorde vanaf de rechterhoek: 11-7.

Volendam ging met een extra speler in de aanval, dit resulteerde in een doelpunt van Florent Bourget. De tegenstander zette hier via Donny Vink en Tim Bottinga weer twee doelpunten tegenover: 13-8. Filip Pettersson (2x) en Zlatko Pavicevic wisten het net te vinden namens Volendam en zorgden ervoor dat de achterstand iets verkleind werd: 14-11. Met zijn vierde doelpunt van de middag zorgde Tim Bottinga voor een Aalsmeerse treffer. Aboubakar Fofana scoorde van afstand het laatste doelpunt van de eerste helft. De teams zochten de kleedkamers op met een 15-12 stand in het voordeel van Aalsmeer.

Makkelijk scoren

Aalsmeer schoot uit de startblokken in de tweede helft. De razendsnelle Donny Vink scoorde vier keer na onderscheppingen in de dekking. Het Volendamse team leed vaak slordig balverlies waardoor Aalsmeer makkelijk tot scoren kwam. Na vijf minuten spelen stond het 19-13. Het was Aboubakar Fofana die het doelpunt van Volendam voor zijn rekening nam. Het verschil werd alleen maar groter. Aalsmeer bleef de kansen benutten en Volendam had het lastig in de aanval. Rob Jansen was het eindstation, Vaidas Trainavicius schoot een penalty raak, Don Hartog scoorde vanaf de cirkel en Jeromy van der Ban was trefzeker vanuit de rechterhoek: 23-15.

Alexander Bindiris draaide knap weg op de cirkel en verschalkte René de Knegt. Dichterbij kwam Volendam niet. Met acht doelpunten op rij zorgde Aalsmeer voor een gigantisch verschil van veertien goals met nog tien minuten te spelen: 31-16. Met name de extra veldspeler in de aanval brak Volendam op. Het slordige balverlies werd afgestraft door Aalsmeer, zij konden een aantal keer in het lege doel raak gooien. Destin van Dijk was in deze fase zeer trefzeker met drie doelpunten, Vaidas Trainavicius en Tim Bottinga scoorden twee keer. Ook Donny Vink vond het net.

Slotoffensief

Na twaalf minuten zonder doelpunt scoorde Tim Roefs namens Volendam. Tim Bottinga scoorde ook en met nog vijf minuten te gaan was het overduidelijk dat de titel voor Aalsmeer binnen was. Drie keer scoorde Volendam nog via Tim Roefs (2x) en Evert Kooijman. Maar het slotoffensief was voor de Nederlands kampioen. Nils Dekker en Max de Maat zorgden voor de laatste treffers. De eindstand werd bepaald op 34-20.

Huldiging in Raadhuis

Direct na het eindsignaal klonk luid gejuich in de uitverkochte Bloemhof. Aalsmeer opnieuw de beste van Nederland. Voor de vierde keer op rij mochten de handbal heren van Green Park de schaal in ontvangst nemen. De selectie, trainers, coaches en begeleiders worden door het gemeentebestuur welkom geheten op donderdag 30 juni voor een officiële huldiging in het Raadhuis. De wedstrijd in de Bloemhof werd namens het college bijgewoond door wethouder Bart Kabout van Sport.