Gratis scan van camerasysteem voor ondernemers

Aalsmeer – Ondernemers in Aalsmeer kunnen gratis een scan van hun camerasysteem laten uitvoeren. Om verdachten van misdrijven snel te kunnen opsporen, maakt de politie gebruik van de geregistreerde camerabeelden van winkels en ondernemingen.

Camerabeelden zijn groot belang als ondersteunende bewijslast. Toch is meer dan de helft van alle beelden niet geschikt voor opsporing en vervolging omdat de beelden van te slechte kwaliteit zijn. De gemeente Aalsmeer biedt daarom aan alle ondernemers een gratis scan Excellent Cameratoezicht aan. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.veiligondernemenbeginthier.nl/excellent-cameratoezicht. Bij de scan wordt gekeken naar specifieke kenmerken op de camerabeelden. Alleen als de camerabeelden hieraan voldoen, kunnen ze gebruikt worden als ondersteunende bewijslast voor een opsporingsonderzoek. De richtlijnen hiervoor zijn samengevat in de scan.

Scan aanvragen

Vanaf 5 november zijn twee promotiemedewerkers van het Platform Veilig Ondernemen (PVO AA) aanwezig in Aalsmeer. Zij bezoeken winkels en bedrijven en helpen indien gewenst bij het aanvragen van de scan Excellent Cameratoezicht. Bedrijven kunnen ook zelf een scan aanvragen bij het CCV via dit aanmeldformulier. Na de aanvraag voert een medewerker van het CCV de scan uit en geeft tips voor het verbeteren van het camerasysteem. Vaak zijn er geen kostbare investeringen nodig en zijn met kleine aanpassingen al grote verbeteringen te behalen.

Registreren

Bij`Camera in beeld’ kunnen bedrijven zich vrijwillig laten registreren. In dit politiesysteem worden alle geregistreerde particuliere en overheidscamera’s weergegeven op kaart. Bij opsporing kijkt de politie in dit systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

Voor aanvullende vragen over Excellent Cameratoezicht of andere vragen op het gebied van veiligheid, kan contact opgenomen worden met het CCV via 030-7516799.