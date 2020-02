Gratis opfriscursus rijvaardigheid voor 60+

Aalsmeer – Bent u 60+? Inwoner van Aalsmeer en wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens kosteloos laten bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Grijp dan nu uw kans! De gemeente Aalsmeer biedt u in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een gratis opfriscursus rijvaardigheid aan.

Deze theoriecursus bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur. Een deskundige verkeersinstructeur praat u bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen en nog veel meer.

Tijdens de eerste dag van de theoriecursus kunt u zich ook inschrijven voor een rijvaardigheidsrit. Deze rit maakt u samen met een erkende rijinstructeur in uw eigen auto en in uw eigen omgeving. De datum wordt afgesproken in overleg met de verkeersschool. Deelname aan de praktijkrit is op eigen risico. Tijdens de tweede theoriebijeenkomst wordt dieper ingegaan op de verkeerstheorie en u kunt uw ervaringen van de praktijkrit met elkaar delen.

De theoriebijeenkomst en praktijkrit hebben een informatief karakter. Het is dus geen examen. Bij aanvang van de eerste theoriebijeenkomst ontvangt u een theorieboek. De eerste dag van deze tweedaagse cursus is op dinsdag 24 maart en de tweede dag is op dinsdag 21 april. Beide dagen van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis van Aalsmeer. Aanmelden per e-mail via vvn.amstelland@gmail.com (of per post p/a J.de Graeflaan 123 1181DM Amstelveen). Vermeld bij de aanmelding naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Het maximale aantal cursisten per cursus is veertig. Dus wees er snel bij, want vol is vol.