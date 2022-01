Gratis “coronapakketten” via welzijnsorganisaties

Uithoorn – – Het gemeentehuis van Uithoorn staat momenteel vol met “corona-bezoekpakketten”. De pakketten, met daarin zelftests en mondkapjes, worden gratis verspreid via de welzijnsorganisaties in de gemeente.

Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder José de Robles (Zorg) laten weten: “De omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich zeer snel. Ook in Nederland, ook in onze gemeente. Veel besmetting gebeurt in huis, binnen het gezin of bij bezoek aan familie of vrienden. Daarom vinden we dat iedereen voor de zekerheid een zelftest moet kunnen doen. De pakketten die de gemeente verspreidt, zijn bedoeld voor inwoners die de tests niet weten te vinden. Of voor wie een zelftest te duur is.”

De eerste pakketten zijn inmiddels afgeleverd bij De Kuyper, waar de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en Uithoorn voor Elkaar zitten. De komende tijd krijgen ook andere organisaties zoals Help ons Helpen 0297 de pakketten, met de vraag deze verder te verdelen.