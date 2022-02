Gratis boom voor alle inwoners van Aalsmeer

Aalsmeer – Meer groen in de gemeente. Daar kunt u ook aan bijdragen! Op 19 maart kunt u een gratis boom voor in uw tuin ophalen bij de oude waterzuiveringsinstallatie aan de Molenvlietweg. Deze actie, die wordt georganiseerd door Zeilfort Kudelstaart en Stichting MeerGroen, sluit aan op het bomenplan van de gemeente Aalsmeer.

Wethouder Groen Wilma Alink: “Bomen zijn belangrijk voor onze toekomst. Ze dragen bij aan een betere water- en warmtehuishouding. In het bomenplan hebben we toegezegd dat we particuliere initiatieven die gericht zijn op het groener maken van de gemeente, zullen ondersteunen. Daarom werken we graag mee aan dit mooie initiatief van het Fort en MeerGroen. Deze actie past ook mooi bij het NK Tegelwippen 2022, waar we als gemeente aan mee gaan doen. We hopen dat veel mensen een gratis boompje zullen halen voor in hun tuin.”

Fort zoekt vrijwilligers

Voor het oogsten van zaailingen en jonge stekjes op Fort Kudelstaart zijn veel vrijwilligers nodig. Er is een vast groepje vrijwilligers en ook een aantal politieke partijen heeft al toegezegd te komen helpen. Maar er is meer hulp nodig! Op maandag 28 februari, zondag 6 maart, zaterdag 12 maart en maandag 14 maart komen de vrijwilligers samen om hun bijdrage te leveren aan een groener Aalsmeer. Heeft u op een van deze dagen ook een uurtje of misschien wel meer beschikbaar? Iedereen is vanaf 13.00 uur welkom op het Fort om de boompjes uit te scheppen en klaar te zetten voor transport naar het terrein van de oude waterzuiveringsinstallatie.

Buiten deze dagen kunnen scholen, klassen en andere groepen zich ook aanmelden om te oogsten. Of zoekt u nog een mooie activiteit voor uw bedrijf op de NL DOET dag op 12 maart? Aanmelden kan door een mail te sturen naar Greet Brouwer van Zeilfort Kudelstaart: gbrouwer@zeilfort.nl.

Een gratis boom in uw tuin!

Op zaterdag 19 maart kunnen inwoners van 10.00 tot 17.00 uur bij de oude waterzuiveringsinstallatie een gratis boompje voor in de tuin ophalen. Deze bevindt zich aan de Molenvlietweg 30, naast de rotonde met de Middenweg. Er is keuze uit zo’n 100 soorten, klein en groot. Zo zijn er lage struiken, maar er kan ook gekozen worden voor bijvoorbeeld een kersenboom, lijsterbes, sleedoorn of meidoorn. De organisatoren verwelkomen u graag op 19 maart.

Voor meer informatie over de actie: Greet Brouwer, gbrouwer@zeilfort.nl, de havenmeester via 06-10767630 of Stichting MeerGroen: Franke van der Laan, info@stichtingmeergroen.nl.