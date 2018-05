Gouden gift voor Mission House

Aalsmeer – Zaterdag 26 mei vierden Willy en Stef Holling hun 50 jarig huwelijk. Beiden zijn betrokken bij stichting Mission House. Zij als secretaris en hij als voorzitter. Deze stichting, die sinds 2005 bestaat, heeft diverse projecten in Gambia verwezenlijkt en staat nu op het punt de ingebruikneming mee te maken van het ziekenhuis Helping Hands van hun vriend doctor Dare Ogunlusi in Ado Ekiti in Nigeria.

Een ziekenhuis waar iedereen ongeacht de financiële status geholpen gaat worden. Voor hun gouden bruiloft vroegen Willy en Stef geen cadeaus, maar een financiële bijdrage voor het ziekenhuis. Het werd een gouden gift van 1000 euro bijeengebracht door familie en vrienden.

Videoboodschap

Tijdens het feest werd een filmpje vertoond met foto’s vanaf hun huwelijk in 1968 tot heden en tot hun grote verbazing was er ook een videoboodschap opgenomen van doctor Dare staand voor het ziekenhuis in Nigeria.

De gelden die stichting Mission House via giften en donaties heeft binnen gekregen vanaf de start van dit project in 2012 heeft de bouw van het ziekenhuis mogelijk gemaakt en de gift die nu werd ontvangen is voor de aanschaf van apparatuur, de inrichting van een laboratorium en apotheek.

Traditionele kleding

Twee gebeurtenissen maakten dit feest echt onvergetelijk. Tijdens het feest ontvingen Stef en Willy traditionele kleding uit Nigeria, die natuurlijk meteen aangetrokken moest worden. En een operatietafel en twee echo-apparaten, die in Nederland via de stichting Medic zijn aangeschaft en door Mission House zijn gefinancierd met hulp van OSA (Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer), gingen per vliegtuig naar Nigeria en zijn ondertussen door doctor Dare in ontvangst genomen. Volg stichting MissionHouse op facebook of via www.freewebs.com/gambiamission.